Защитник «Локомотива» Александр Сильянов выразил мнение, что команда могла быть выше в таблице РПЛ по итогам первой части сезона.

Александр Сильянов globallookpress.com

Московский клуб идет третьим, набрав 37 очков в 18 играх.

«Считаю, что "Локомотив" мог быть и выше. Где‑то везения не хватило, когда пропустили в концовке матчей с "Ростовом", махачкалинским "Динамо", "Крыльями Советов". Считай, потеряли шесть очков. А так — точно удовлетворительно, даже хорошо.

За счет чего удается сохранять результат? Сумасшедшей самоотдачи. Каждый выкладывается на поле, стараемся. Еще очень хорошо вливаются новички — Пруцев пришел, дает объем работы. Игроки меняются», — сказал Сильянов «Матч ТВ».