Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против «Краснодара» (1:0).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Хороший матч, много борьбы. Понятно, что сейчас каждый день состояние игроков и команды может меняться, каждый день имеет значение. Поначалу сложно входили в игру, посвежее, как мне показалось, игроки "Краснодара" были.

Но в целом по моментам неплохо сегодня сыграли: достаточно надёжно в обороне и в атаке создавали неплохие моменты. Хорошая игра, хороший соперник», — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют против «Балтики» 27-го февраля в рамках 19-го тура РПЛ.