Главный тренер итальянской «Аталанты» Раффаэле Палладино рассказал о своих ожиданиях перед стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии».

Раффаэле Палладино globallookpress.com

«Спорт и эта работа приносят невероятные эмоции. Я уже два дня нахожусь в состоянии адреналина, готовясь к этой игре. Команда тоже с нетерпением ждет выхода на поле. Я очень рад и полон энергии, мы все должны насладиться этим моментом. Мы знаем, что Лига чемпионов добавляет нам невероятную мотивацию, и мы постараемся показать отличную игру против сильного соперника», — цитирует Палладино официальный сайт УЕФА.

Игра пройдет сегодня, 17 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Ответный стыковой матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Боруссией» состоится 25 февраля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия).