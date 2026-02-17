Федерация футбола Армении сообщила о встрече главного тренера национальной сборной Егише Меликяна с полузащитником миланского «Интера» Генрихом Мхитаряном.

Генрих Мхитарян globallookpress.com

После матча «Интер» — «Ювентус» состоялась беседа между главным тренером сборной Армении Егише Меликяном и Генрихом Мхитаряном. Мхитарян заявил, что на данный момент полностью сосредоточен на своей клубной карьере.

В ходе встречи также были затронуты вопросы, касающиеся как европейского, так и армянского футбола. Стоит отметить, что Мхитарян не вызывался в сборную Армении с 2021 года.