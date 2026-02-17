Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич оценил перспективы голкипера Матвея Сафонова стать первым номером в ПСЖ в долгосрочной перспективе.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

«Наш главный вопрос к ПСЖ — кто будет основным вратарём в долгосрочной перспективе: Шевалье, Сафонов или новый вратарь. Во многом игра Сафонова в ближайшее время даст ответ, целесообразно ли команде приобретать нового голкипера.

Очень приятно, что Матвей с честью выдержал отрезок сезона, где не имел игровой практики. В нужный момент он встал в ворота, будучи абсолютно готовым как физически, так и ментально. Опыт предыдущего сезона, пусть и неудачный, в конкуренции с Доннаруммой ему точно пригодился», — написал Игнашевич в авторской колонке на Sports.ru.

Сегодня, 17-го февраля ПСЖ сыграет против «Монако» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.