Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о потенциале «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Готов ли "Локомотив" побороться за первое место в РПЛ? Учитывая наш чемпионат, можно побороться за золото. Состав хороший, есть топ‑футболисты.

У "Локомотива" всегда есть задор, Алексей Батраков и желание играть на победу. Это будет очень сложно, но почему нет? Есть "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА, который укрепился, но попробовать всегда можно», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

«Локомотив» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе после 18-и туров.«Железнодорожники» отстают от лидерства на 3 балла.