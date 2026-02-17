Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев перешел в «Родину», как сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Солтмурад Бакаев globallookpress.com

Бакаев пополнил состав «Акрона» перед дебютом клуба в РПЛ и отметился первым голом команды в чемпионате. За время выступления за «Акроном» он сыграл 48 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и сделав три результативные передачи.

Ранее Бакаев уже играл за «Родину» на правах аренды из казанского «Рубина» в сезоне 2023/24. Сейчас «Родина» занимает третье место в Первой лиге, набрав 36 очков после 21 тура.