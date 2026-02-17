Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высоко оценил уровень игры полузащитника команды Луки Модрича.

Лука Модрич — полузащитник «Милана» globallookpress.com

«Ожидал ли я, что Модрич всё ещё будет способен так много давать команде? Секрет Луки в его страсти, внутренней любви к футболу, которая заставляет его так играть, извиняться и злиться на себя, когда он делает неудачный пас — один на 50-60 точных.

Спокойствие, с которым он подходит к тренировкам и матчам, — другим есть чему у него поучиться. Выражение лица Луки меняется в решающий момент матча. Это то, что свойственно великим чемпионам», — приводит слова Аллегри Milan News.

В нынешнем сезоне Модрич провел за «Милан» 23 матча в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.