Защитник «Краснодара» Витор Тормена выразил мнение, что форвард Джон Кордоба является сильнейшим нападающим в РПЛ.

Джон Кордоба globallookpress.com

Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

«Кордоба очень сильно помогает команде, он работает ежедневно. Помогать команде не всегда означает забивать голы и отдавать передачи, хотя Кордоба и забивает немало — не случайно он стал рекордсменом клуба по голам и результативным действиям. Он наш лидер на поле, постоянно разговаривает, подсказывает, дает инструкции. В некоторых ситуациях он помогает и вносит вклад таким образом.

Для меня Кордоба остается лучшим нападающим в России. Сто процентов», — сказал Тормена «Матч ТВ».

Напомним, 17 февраля «Краснодар» проведет товарищеский матч с «Зенитом».