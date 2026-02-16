Полузащитник ПСЖ Жоау Невеш поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Монако».

Жоау Невеш — полузащитник ПСЖ globallookpress.com

«Мы не чувствуем никакого давления и постараемся выступить в своём стиле. В том, что мы играем с "Монако", есть свои плюсы и минусы, поскольку это команда, которую мы хорошо знаем по Лиге 1. Мы постараемся как можно больше владеть мячом и как можно быстрее отбирать его, когда теряем. Это будет хороший матч.

Я чувствую себя на 100% в плане формы и готов к завтрашнему дню. Сыграю я или нет, зависит от тренера. Сейчас такое время года, когда приближается решающая стадия турниров, и от того, как мы сыграем завтра, зависит всё», — приводит слова Невеша сайт УЕФА.

Первый матч 1/16 финала между «Монако» и ПСЖ состоится завтра, 16-го февраля в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.