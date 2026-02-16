В матче 25-го тура Серии А «Кальяри» будет принимать «Лечче». Поединок состоится 16 февраля в 22:45 мск.

«Кальяри» набрал 28 очков. Команда выдала неплохой отрезок, победив «Верону», «Фиорентину» и «Ювентус». Однако в прошлом туре серия побед хозяев прервалась и они проиграли 0:2 «Роме». Тем не менее «сардинийцам» удается сохранять более менее комфортную дистанцию с зоной вылета, которая сейчас составляет 7 очков.

«Лечче» может эту дистанцию сократить, если продолжить побеждать. В прошлом туре гости одолели «Удинезе» 2:1. Расти есть куда. Это была лишь пятая победа команды в сезоне за 24 матча. «Лечче» будет мотивирован на успех, так как победа позволит клубу на 3 очка оторваться от зоны вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.

Коэффициенты букмекеров: 2.33 на победу «Кальяри», 2.90 на ничью, 3.60 на победу «Лечче».

Искусственный интеллект считает, что победит «Кальяри» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кальяри» — «Лечче» смотрите на LiveCup.Run.

