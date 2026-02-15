В матче 25-го тура итальянской Серии А «Болонья» на выезде переиграла «Торино» со счетом 2:1.
Открыли счет в игре гости усилиями Николы Моро на 49-й минуте. Хозяева поля восстановили статус-кво на 62-й минуте благодаря голу Николы Влашича.
Победу «Болонье» принес точный удар Сантьяго Кастро на 70-й минуте.
Результат матча
ТориноТурин1:2БолоньяБолонья
1:0 Никола Влашич 62' 1:1 Сантьяго Кастро 70'
Торино: Альберто Палеари, Лука Марьянуччи (Алию Н'Джи 85'), Гильермо Марипан, Сауль Коко, Маркус Педерсен, Никола Влашич, Маттео Прати (Эмирхан Ильхан 54'), Гвидас Гинейтис (Чезаре Казадей 54'), Закария Абухляль (Валентин Лацаро 46'), Джованни Симеоне, Че Адамс (Дуван Сапата 46')
Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Мартин Витик, Симон Зом (Льюис Фергюсон 87'), Никола Моро, Ремо Фройлер, Жоау Мариу (Бенхамин Домингес 74'), Сантьяго Кастро (Йенс Одгор 83'), Джонатан Роу (Надир Цортеа 74'), Федерико Бернардески (Риккардо Орсолини 82')
Жёлтые карточки: Гильермо Марипан 20', Гвидас Гинейтис 51', Никола Влашич 87' — Симон Зом 81'
«Болонья» набрала 33 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Торино» (27) — 14-й.