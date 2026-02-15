«Болонья» набрала 33 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Торино» (27) — 14-й.

Открыли счет в игре гости усилиями Николы Моро на 49-й минуте. Хозяева поля восстановили статус-кво на 62-й минуте благодаря голу Николы Влашича .

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Болонья» на выезде переиграла «Торино» со счетом 2:1.

2.16

Прогнозы•Завтра 22:45 «Кальяри» — «Лечче». Прогноз и ставка Сумеет ли «Кальяри» переиграть «Лечче»?

Футбол•Сегодня 14:48 Прическа искупления: как стрижка Роналдо стала символом триумфа Бразилии

Футбол•Сегодня 04:10 Зелиньский закрепил «Интер» на вершине: «Ювентус» уехал из Милана с судейским скандалом

Футбол•13/02/2026 19:22 Недопетая «Марсельеза»: идеи Де Дзерби не прижились на юге Франции

Футбол•13/02/2026 14:19 Гонка со временем: Италия пытается опередить Нигерию в борьбе за Онеста Аанора

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 16:28 Интеграция Шешко и ротация состава: пять срочных вопросов для «Манчестер Юнайтед» и Каррика

Футбол•13/02/2026 20:22 50 худших трансферов в истории АПЛ (часть 2): провал украинцев и легендарный обман

Футбол•12/02/2026 21:24 50 худших трансферов в истории АПЛ (часть 1): провал Торреса, возвращение Роналду и новый Хаби Алонсо

Футбол•12/02/2026 15:50 Тренеры одного стиля: почему Томас Франк провалился в «Тоттенхэме»

Футбол•11/02/2026 15:17 Пятый элемент: как Димарко превратил роль латераля в искусство

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•11/12/2025 09:00 Чутье подвело: Игнашевич, Глушаков, Кварацхелия и еще четыре игрока, которых упустил «Локо»

Футбол•10/12/2025 10:53 Убийство «групп смерти»: как ЧМ-2026 уничтожил главную фишку турнира

Игры•09/12/2025 17:20 Football Manager 2026: топ стратегий по работе с молодыми талантами

Бои•09/12/2025 18:11 Два пояса UFC и спасение дивизиона «мухачей»: невероятная карьера Генри Сехудо