Центральный защитник «Краснодара» Диего Коста рассказал, что во время выступления за «быков» Матвей Сафонов всегда отличал стойкий и крепкий характер, который помогает ему в дальнейшей карьере.

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов globallookpress.com

«Это большой вратарь.  По тому, что я видел в "Краснодаре", могу сказать, что у него сильный характер.  Особенно это проявляется на поле при высоком прессинге.  Хорошо, что у "Краснодара" есть такой воспитанник», — сказал Коста «Матч ТВ».

Летом 2024 года Сафонов покинул «Краснодар» и перебрался в «ПСЖ».  В этом сезоне он конкурирует с Люка Шевалье за пост первого номера парижан.  Всего российский голкипер сыграл в этом сезоне 8 матчей и три раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.