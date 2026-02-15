Центральный защитник «Краснодара» Диего Коста рассказал, что во время выступления за «быков» Матвей Сафонов всегда отличал стойкий и крепкий характер, который помогает ему в дальнейшей карьере.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Это большой вратарь. По тому, что я видел в "Краснодаре", могу сказать, что у него сильный характер. Особенно это проявляется на поле при высоком прессинге. Хорошо, что у "Краснодара" есть такой воспитанник», — сказал Коста «Матч ТВ».

Летом 2024 года Сафонов покинул «Краснодар» и перебрался в «ПСЖ». В этом сезоне он конкурирует с Люка Шевалье за пост первого номера парижан. Всего российский голкипер сыграл в этом сезоне 8 матчей и три раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.