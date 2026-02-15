Полузащитник «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

Тиджани Рейндерс globallookpress.com

«Настроение хорошее, но оно было хорошим и раньше. Конечно, мы потеряли несколько очков, но все хорошо, мы в игре и продолжаем бороться. Конечно, нужно посмотреть, но, если мы продолжим в том же духе, кто знает, что будет? » — приводит слова Рейндерса ESPN.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и на четыре балла отстает от лидирующего «Арсенала».