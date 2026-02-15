В матче 24-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» разгромил «Атлетико» со счетом 3:0.
Фран Перес, Оскар Валентин и Нобель Менди стали авторами забитых мячей в этой игре и принесли победу своей команде.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид3:0АтлетикоМадрид
1:0 Фран Перес 40' 2:0 Оскар Валентин 45' 3:0 Нобель Менди 76'
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Нобель Менди, Альфонсо Эспино, Оскар Валентин, Херард Гумбау (Унаи Лопес 83'), Фран Перес (Педро Диас 64'), Илиас Акомах (Ранди Нтекья 74'), Иси Паласон (Джошуа Вертруд 64'), Хорхе де Фрутос (Альваро Гарсия 64')
Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери (Хулиан Альварес 56'), Клеман Лангле (Адемола Лукман 63'), Науэль Молина, Алекс Баэна (Робен Ле Норман 56'), Джонни Кардозо (Маркос Льоренте 63'), Родриго Мендоса (Обед Варгас 56'), Тьяго Альмада, Александр Сёрлот, Николас Гонсалес, Хосе Хименес
Жёлтые карточки: Альваро Гарсия 90+2' — Джонни Кардозо 29', Родриго Мендоса 52', Маркос Льоренте 70'
Благодаря победе «Райо Вальекано» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» с 46 баллами остался четвертым.