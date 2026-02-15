Сегодня 20:17

Благодаря победе «Райо Вальекано» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» с 46 баллами остался четвертым.

Фран Перес, Оскар Валентин и Нобель Менди стали авторами забитых мячей в этой игре и принесли победу своей команде.

В матче 24-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» разгромил «Атлетико» со счетом 3:0.

