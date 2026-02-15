15 февраля в Пальма де Майорка состоится матч 24-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Бетисом». Встреча пройдет на «Эстади Мальорка Сон Моикс» и начнется в 23:00 мск.

Для «Мальорки» это ответственный поединок, результат которого может повлиять на то, будет ли команда в зоне вылета после этого тура. «Островитяне» неплохо играют дома, отсутствие стабильности в результатах не может гарантировать ей успех.

«Бетис» однозначно приехал за тремя очками. Команда Мануэля Пеллегрини выиграла два прошлых поединка в Ла Лиге, обыграв «Атлетико» и «Валенсию». Единственной неудачей гостей в последних матчах было крупное поражение 0:5 в Кубке Испании от «Атлетико».

Севильцы выиграли 4 из 5 матчей против «Мальорки». Будет ли сегодня очередной успех «бело-зеленых»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 3.00 на победу «Мальорки», 3.15 на ничью, 2.50 на победу «Бетиса».

ИИ предсказывает победу «Мальорки» со счетом 2:1.

Трансляция матча

