15 февраля в Пальма де Майорка состоится матч 24-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Бетисом». Встреча пройдет на «Эстади Мальорка Сон Моикс» и начнется в 23:00 мск.
Для «Мальорки» это ответственный поединок, результат которого может повлиять на то, будет ли команда в зоне вылета после этого тура. «Островитяне» неплохо играют дома, отсутствие стабильности в результатах не может гарантировать ей успех.
«Бетис» однозначно приехал за тремя очками. Команда Мануэля Пеллегрини выиграла два прошлых поединка в Ла Лиге, обыграв «Атлетико» и «Валенсию». Единственной неудачей гостей в последних матчах было крупное поражение 0:5 в Кубке Испании от «Атлетико».
Севильцы выиграли 4 из 5 матчей против «Мальорки». Будет ли сегодня очередной успех «бело-зеленых»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 3.00 на победу «Мальорки», 3.15 на ничью, 2.50 на победу «Бетиса».
- ИИ предсказывает победу «Мальорки» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мальорка» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.
