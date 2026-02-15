«Лион» и «Ницца» встретятся в матче 22-го тура Лиги 1. Команды сыграют 15 февраля на стадионе «Парк Олимпик Лион». Начало события в 22:45 мск.
«Лион» набрал отличную форму и на данный момент является лучшей командой Лиги 1 по последним результатам. «Ткачи» выиграли 6 матчей подряд в чемпионате, а с учетом всех турниров их серия составляет 12 поединков.
«Ницца» не такая стабильная в своих результатах. Именно поэтому «жеребята» пасут задних в нижней трети турнирной таблицы. В последних матчах у команды была победа лишь над «Монпелье» (3:2) в Кубке Франции. В Лиге 1 гости сыграли вничью с «Брестом» (2:2) и «Монако» (0:0).
Дома «Лион» играет практически идеально. Текущая серия вполне позволяет хозяевам рассчитывать сегодня на победу. Воспользуются ли они своим преимуществом над соперником?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогно з с коэффициентом 2.35.
- Коэффициенты букмекеров: 1.78 на победу «Лиона», 3.85 на ничью, 4.40 на победу «Ниццы».
- Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лион» — «Ницца» смотрите на LiveCup.Run.
Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.