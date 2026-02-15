В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Гавр» на своем поле победил «Тулузу» со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился Исса Сумаре на 43-й и 53-й минутах. За гостей же забил Джибриль Сидибе на 45+3-й минуте.

Отметим, что «Гавр» со 2-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Аруны Санджанте.

Результат матча

Гавр Гавр 2:1 Тулуза Франция. Лига 1

1:0 Исса Сумаре 43' 1:1 Джибриль Сидибе 45+3' 2:1 Исса Сумаре 53' 2:2 Сантьяго Идальго 74'

Гавр: Мори Дио, Штефан Загаду ( Тимоте Пембеле 84' ), Готье Льорис, Аруна Санганте, Лоик Него, Янис Зуаи, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног ( Daren Nbenbege Mosengo 65' ), Рассул Ндиайе, Софьян Буфаль ( Алли Саматта 65' ), Исса Сумаре

Тулуза: Гийом Рест, Джибриль Сидибе ( Хулиан Виньоло 83' ), Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Расмус Николайсен ( Марио Сауэр 62' ), Арон Дённум, Янн Гбоу, Папе Диоп, Кристиан Кассерес ( Dayann Methalie 62' ), Рафик Мессали ( Сантьяго Идальго 30' ), Эмерсонн да Силва ( Джейсен Расселл-Роу 63' )

Жёлтые карточки: Симон Эбоног 55' — Кристиан Кассерес 49', Гийом Рест 54', Dayann Methalie 70'

Красная карточка: Аруна Санганте 2' (Гавр)