В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Гавр» на своем поле победил «Тулузу» со счетом 2:1.
В составе победителей дублем отметился Исса Сумаре на 43-й и 53-й минутах. За гостей же забил Джибриль Сидибе на 45+3-й минуте.
Отметим, что «Гавр» со 2-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Аруны Санджанте.
Результат матча
ГаврГавр2:1ТулузаФранция. Лига 1
1:0 Исса Сумаре 43' 1:1 Джибриль Сидибе 45+3' 2:1 Исса Сумаре 53' 2:2 Сантьяго Идальго 74'
Гавр: Мори Дио, Штефан Загаду (Тимоте Пембеле 84'), Готье Льорис, Аруна Санганте, Лоик Него, Янис Зуаи, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног (Daren Nbenbege Mosengo 65'), Рассул Ндиайе, Софьян Буфаль (Алли Саматта 65'), Исса Сумаре
Тулуза: Гийом Рест, Джибриль Сидибе (Хулиан Виньоло 83'), Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Расмус Николайсен (Марио Сауэр 62'), Арон Дённум, Янн Гбоу, Папе Диоп, Кристиан Кассерес (Dayann Methalie 62'), Рафик Мессали (Сантьяго Идальго 30'), Эмерсонн да Силва (Джейсен Расселл-Роу 63')
Жёлтые карточки: Симон Эбоног 55' — Кристиан Кассерес 49', Гийом Рест 54', Dayann Methalie 70'
Красная карточка: Аруна Санганте 2' (Гавр)
«Гавр» набрал 26 очков и закрепился на 13-й строчке в турнирной таблице, «Тулуза» с 30 баллами идет девятой.