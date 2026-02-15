Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал юбилейный, 500-й гол, в профессиональной карьере.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Великолепная победа, и я очень горжусь тем, что добрался до отметки в 500 голов за карьеру! Я благодарен многим людям и товарищам по команде, которые помогли мне достичь этого. Посмотрим, как далеко я смогу зайти», — написал Кейн в соцсети.

32-летний нападающий забил два гола в ворота «Вердера» (3:0) в 22-м туре АПЛ. Всего у него теперь стало 500 голов в карьере, из них 100 с пенальти.

В составе «Баварии» Кейн выступает с лета 2023 года. Провел за нее 131 матч и забил 126 голов.