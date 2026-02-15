Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травмированных футболистах команды.

«Рашфорд хорошо восстанавливается, но он все еще не сможет принять участие в матче в Жироне. Мы будем действовать постепенно, шаг за шагом. Рафинья же, напротив, будет доступен.

Рафинья ключевой игрок, я всегда так говорил, и его отсутствие очень заметно. Он привносит в команду больше ритма, интенсивности и динамизма. Для меня он был лучшим игроком в мире в прошлом сезоне», — приводит слова Флика Marca.

Завтра, в понедельник, 16 февраля «Барселона» проведет матч чемпионата Испании против «Жироны».

Напомним, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры.