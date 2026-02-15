Сразу два топ-клуба английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Челси» активно интересуются лидером обороны «Ювентуса» Бремером, информирует Calciomercato.

Сама же «старая синьора» пока не намерена расставаться со своим лучшим защитником, но будет рассматривать предложения от 70 млн евро.

28-летний Бремер перебрался в «Ювентус» в 2022 году. В этом сезоне он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забил в них 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 35 млн евро.