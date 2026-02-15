Сразу два топ-клуба английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Челси» активно интересуются лидером обороны «Ювентуса» Бремером, информирует Calciomercato.

Бремер
Бремер globallookpress.com

Сама же «старая синьора» пока не намерена расставаться со своим лучшим защитником, но будет рассматривать предложения от 70 млн евро.

28-летний Бремер перебрался в «Ювентус» в 2022 году.  В этом сезоне он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забил в них 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 35 млн евро.