Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Уигана» (4:0) в Кубке Англии.

Микель Артета globallookpress.com

«Мы здорово начали. Мы сделали много замен, потому что некоторым игрокам требовалась практика, и они ее заслуживали. Я очень доволен тем, как мы начали игру, и интенсивностью, которую мы продемонстрировали, взаимодействием игроков и угрозой, которую мы представляли. Очевидно, первый тайм изменил ситуацию к лучшему.

Мы попробовали несколько разных вариантов, потому что некоторые игроки были недоступны. Я очень доволен, потому что игроки отлично справились», — цитирует Артету BBC.

Благодаря этой победе «Арсенал» смог пробиться в 1/8 финала английского Кубка.