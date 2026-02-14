Лондонский «Вест Хэм» в четвертом раунде Кубка Англии по футболу смог обыграть клуб из первой лиги Англии «Бертон Альбион» со счетом 1:0.

В основное время коллективы не смогли выявить победителя. Отметим, что «Бертон» не выглядел хуже оппонента. В активе хозяев 19 ударов по воротам, четыре из которых в створ. Лондонская команда пробила в створ всего два раза из 18 попыток.

После окончания основного времени команды начали дополнительные два тайма по 15 минут. На 95-й фанаты увидели первый и единственный мяч в поединке. Отличился Крисенсио Саммервилл. На 101-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Фредди Поттс получил прямую красную карточку.

Результат матча Бёртон Альбион Англия. Кубок ФА 0:1 Вест Хэм Лондон 0:1 Крисенсио Саммервилл 95' Бёртон Альбион: Брэдли Коллинз, Удока Годвин-Мэлиф, Джек Армер ( Jasper Moon 107' ), Себастьян Реван ( Тоби Сиббик 32' ), Теренс Ванкутен, Джордж Эванс ( Кгаогело Чауке 74' ), Джейк Бизли, Kyran Lofthouse, Sulyman Krubally, JJ McKiernan ( Энди Кэннон 74' ), Tyrese Shade Вест Хэм: Альфонс Ареола, Оливер Скарлз ( Крисенсио Саммервилл 83' ), Кайл Уолкер-Питерс, Макс Килман, Константинос Мавропанос, Сунгуту Магасса, Каллум Уилсон ( Аксель Дисаси 105' ), Адама Траоре ( Валентин Кастеллано 82' ), Keiber Lamadrid ( Фредди Поттс 71' ), Mohamadou Kante, Ezra Mayers Жёлтые карточки: Брэдли Коллинз 120+3', Kain Adom 120+3' — Кайл Уолкер-Питерс 120+2' Красная карточка: Фредди Поттс 101' (Вест Хэм)