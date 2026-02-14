Лондонский «Вест Хэм» в четвертом раунде Кубка Англии по футболу смог обыграть клуб из первой лиги Англии «Бертон Альбион» со счетом 1:0.
В основное время коллективы не смогли выявить победителя. Отметим, что «Бертон» не выглядел хуже оппонента. В активе хозяев 19 ударов по воротам, четыре из которых в створ. Лондонская команда пробила в створ всего два раза из 18 попыток.
После окончания основного времени команды начали дополнительные два тайма по 15 минут. На 95-й фанаты увидели первый и единственный мяч в поединке. Отличился Крисенсио Саммервилл. На 101-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Фредди Поттс получил прямую красную карточку.
Результат матча
Бёртон АльбионАнглия. Кубок ФА0:1Вест ХэмЛондон
0:1 Крисенсио Саммервилл 95'
Бёртон Альбион: Брэдли Коллинз, Удока Годвин-Мэлиф, Джек Армер (Jasper Moon 107'), Себастьян Реван (Тоби Сиббик 32'), Теренс Ванкутен, Джордж Эванс (Кгаогело Чауке 74'), Джейк Бизли, Kyran Lofthouse, Sulyman Krubally, JJ McKiernan (Энди Кэннон 74'), Tyrese Shade
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Оливер Скарлз (Крисенсио Саммервилл 83'), Кайл Уолкер-Питерс, Макс Килман, Константинос Мавропанос, Сунгуту Магасса, Каллум Уилсон (Аксель Дисаси 105'), Адама Траоре (Валентин Кастеллано 82'), Keiber Lamadrid (Фредди Поттс 71'), Mohamadou Kante, Ezra Mayers
Жёлтые карточки: Брэдли Коллинз 120+3', Kain Adom 120+3' — Кайл Уолкер-Питерс 120+2'
Красная карточка: Фредди Поттс 101' (Вест Хэм)