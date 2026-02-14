«Тоттенхэм» официально объявил о назначении Игора Тудора на должность главного тренера. Хорватский специалист будет руководить командой до конца текущего сезона.

Игор Тудор globallookpress.com

В заявлении клуба говорится, что Тудор присоединяется с целью улучшить результаты, добиться успеха и подняться в турнирной таблице Премьер-лиги. Его основная задача — привнести организованность, интенсивность и конкурентоспособность в команду на решающем этапе сезона.

Ранее 47-летний Тудор тренировал «Ювентус», «Лацио», «Марсель» и «Верону». После 26 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 29 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.