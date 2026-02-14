Английский «Тоттенхэм» считается главным претендентом на подписание 27-летнего нападающего Кристиана Пулишича, сообщает TEAMtalk.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

По информации источника, лондонцы уверены, что американский форвард способен заметно усилить команду и помочь ей выбраться из непростого периода. Интерес к игроку также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал», однако именно «шпоры» на данный момент находятся ближе всего к оформлению сделки.

Действующее соглашение Пулишича с «Миланом» рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провёл 20 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами.