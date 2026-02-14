В матче 25-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде переиграл «Пизу» со счетом 2:1.
Открыли счет в игре миланцы усилиями Рубена Лофтус-Чика на 39-й минуте. Хозяева восстановили статус-кво на 71-й минуте после точного удара Филипе Лойолы. Но на на 85-й минуте Лука Модрич принес победу «Милану».
Результат матча
ПизаПиза1:2МиланМилан
0:1 Рубен Лофтус-Чик 39' 1:1 Felipe Loyola 71' 1:2 Лука Модрич 85'
Пиза: Николас Андраде, Симоне Канестрелли, Антонио Караччоло, Росен Божинов, Самуэле Ангори, Идрисса Туре (Мехди Лери 86'), Михел Эбишер (Эбенезер Акинсанмиро 56'), Маттео Трамони (Сэмюэл Айлинг Джуниор 56'), Стефано Морео (Габриэле Пиччинини 87'), Филип Стоилкович, Felipe Loyola
Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Закари Атекаме (Кристиан Пулишич 78'), Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристофер Нкунку (Никлас Фуллкруг 46'), Рубен Лофтус-Чик (Самуэле Риччи 72'), Адриен Рабьо, Лука Модрич, Юссуф Фофана (Рафаэл Леау 72'), Маттео Габбиа
Жёлтые карточки: Идрисса Туре 16' — Давиде Бартезаги 88'
Благодаря победе «Милан» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Пиза» с 15 баллами — последняя.