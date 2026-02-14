В матче 25-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде переиграл «Пизу» со счетом 2:1.

Открыли счет в игре миланцы усилиями Рубена Лофтус-Чика на 39-й минуте. Хозяева восстановили статус-кво на 71-й минуте после точного удара Филипе Лойолы. Но на на 85-й минуте Лука Модрич принес победу «Милану».

Результат матча

Пиза Пиза 1:2 Милан Милан

0:1 Рубен Лофтус-Чик 39' 1:1 Felipe Loyola 71' 1:2 Лука Модрич 85'

Пиза: Николас Андраде, Симоне Канестрелли, Антонио Караччоло, Росен Божинов, Самуэле Ангори, Идрисса Туре ( Мехди Лери 86' ), Михел Эбишер ( Эбенезер Акинсанмиро 56' ), Маттео Трамони ( Сэмюэл Айлинг Джуниор 56' ), Стефано Морео ( Габриэле Пиччинини 87' ), Филип Стоилкович, Felipe Loyola

Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Закари Атекаме ( Кристиан Пулишич 78' ), Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристофер Нкунку ( Никлас Фуллкруг 46' ), Рубен Лофтус-Чик ( Самуэле Риччи 72' ), Адриен Рабьо, Лука Модрич, Юссуф Фофана ( Рафаэл Леау 72' ), Маттео Габбиа

Жёлтые карточки: Идрисса Туре 16' — Давиде Бартезаги 88'