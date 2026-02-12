13 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Милан». Начало игры — в 22:45 мск.
«Пиза»
Турнирное положение: «Пиза» после 24-х туров занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 15 очков при отрицательной разнице мячей 19:40.
Последние матчи: в последнем матче «Пиза» ограничилась с «Вероной» нулевой ничьей.
До того команда проиграла «Сассуоло» (1:3) и «Интеру» (2:6).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пиза» не знает вкуса победы с ноября прошлого года и эта затянувшаяся безвыигрышная серия может команде стоить места в Серии А.
Стоит также отметить, что тосканцы забивали в трех из пяти последних встречах.
«Милан»
Турнирное положение: «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 50 очков за 23 тура при разнице мячей 38:17
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, разгромив в гостях «Болонью» со счетом 3:0.
До того команда разошлась миром с «Ромой» (1:1) и обыграла «Лечче» (1:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Россонери» продолжают свою впечатляющую беспроигрышную серию и уверенно держится в зоне Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что команда Массимилиано Аллегри способна не только вернуться в Лигу чемпионов, но и побороться с «Интером» за скудетто.
Статистика для ставок
- «Милан» не проигрывал в 8 своих последних матчах
- «Пиза» не выигрывала в последних 13 встречах
- Матч первого круга между командами завершился результативной ничьей — 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.86.
Прогноз: «Милан» бьется за чемпионство, а «Пиза» — за выживание. Обе команды будут решать свои цели и вряд ли одна из команд сохранит ворота в неприкосновенности.
Ставка: Обе забьют — Да за 2.01.
Прогноз: «Милан» бьется за чемпионство и будет настроен уверенно победить аутсайдера Серии А.
Ставка: Победа «Милана» с форой -1,5 за 3.20