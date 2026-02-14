Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о матче против «Вердера»(3:0).

Венсан Компани globallookpress.com

«Если команда будет так играть, мы сможем многое выиграть. Это в конечном счете важнее всего.

Побьет ли Кейн рекорд Левандовского по голам за сезон? Я полагаю, что чемпионство для него намного важнее, чем рекорд. Но, возможно, я ошибаюсь, потому что я был защитником, а не форвардом. Он Гарри Кейн, он всегда забивает и будет забивать», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

После этого матча «Вердер» с 19 очками находится на 16-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги. «Бавария» с 57 очками продолжает лидировать в чемпионате Германии.

В следующем туре «Вердер» 22 февраля сыграет на выезде против «Санкт-Паули», а «Бавария» 21 февраля примет «Айнтрахт» на своем стадионе.