Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе над «Вердером» (3:0).

Гарри Кейн globallookpress.com

«Первый гол был забит с пенальти, перед вторым у меня было много времени, и я забил с рикошетом от штанги. Конечно, случиться может что угодно, до цели ещё далеко, и это невероятный рекорд.

Я в хорошей форме, рад, что сегодня снова забил и помог команде. Конечно, я горжусь тем, что забил 500 голов за карьеру. Это была непростая работа, поэтому я рад, что достиг этого. Но главное было победить и сохранить ворота в неприкосновенности», — приводит слова Кейна клубная пресс-служба.

После этого матча «Вердер» с 19 очками находится на 16-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги. «Бавария» с 57 очками продолжает лидировать в чемпионате Германии.

В следующем туре «Вердер» 22 февраля сыграет на выезде против «Санкт-Паули», а «Бавария» 21 февраля примет «Айнтрахт» на своем стадионе.