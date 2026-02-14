Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Солфорд Сити»(2:0) в Кубке Англии.

«Они защищались очень хорошо, плотно, а мы не атаковали пространство так, как должны были. Игра была равной до второго гола. До этого момента мы играли не очень хорошо.

Можно выиграть 1:0 и показать великолепный футбол. А порой ты побеждаешь 3:0, но играешь не лучшим образом.

Это были очень тяжелые три недели, было очень много матчей, а это сложно. Сегодня была последняя игра на этом отрезке, теперь будет небольшой отдых», — цитирует Гвардиолу BBC.

В прошлом сезоне победителем Кубка Англии стал «Кристал Пэлас», обыгравший в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0.