Хавбек «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Нантом» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Франции. Футболист отметился двумя ассистами.

Александр Головин globallookpress.com

«В целом, получилась очень неплохая для нас игра. Мы достаточно быстро, еще до перерыва, обеспечили комфортное преимущество в три мяча, реализовав свои моменты. Голевые передачи? Как уже говорил, мне всегда приятно ассистировать партнерам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника. По сути не давали им выйти из обороны. После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» набрал 31 очко. Команда находится на 7-й строчке в таблице чемпионата Франции.