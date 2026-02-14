Хавбек «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Нантом» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Франции.  Футболист отметился двумя ассистами.

Александр Головин globallookpress.com

«В целом, получилась очень неплохая для нас игра.  Мы достаточно быстро, еще до перерыва, обеспечили комфортное преимущество в три мяча, реализовав свои моменты.  Голевые передачи?  Как уже говорил, мне всегда приятно ассистировать партнерам, приносить пользу команде.  В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника.  По сути не давали им выйти из обороны.  После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» набрал 31 очко.  Команда находится на 7-й строчке в таблице чемпионата Франции.