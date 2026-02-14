«Арсенал» рассматривает возможность приобретения 23-летнего форварда «Интера» Себастьяно Эспозито в предстоящее летнее трансферное окно, как сообщает Football Transfers. С августа прошлого года игрок выступает за «Кальяри» на правах аренды.

Себастьяно Эспозито globallookpress.com

Спортивный директор «канониров», Андреа Берта, запросил у итальянских скаутов подробные данные о футболисте. «Арсенал» видит в Эспозито игрока, который на начальном этапе может быть запасным, но имеет потенциал для того, чтобы стать ключевым игроком основного состава.

В текущем сезоне Эспозито сыграл 26 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.