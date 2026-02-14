«Эспаньол» поделил очки в матче 24-го тура Ла Лиги в поединке против «Сельты». Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Борха Иглесиас globallookpress.com

В первом тайме был забит лишь один мяч. Отличился форвард «Сельты» Ферран Жуджла на 38-й минуте. Во втором тайме Кике Гарсия на 66-й сравнял счет. Форвард Тирхис Долан вывел «Эспаньол» вперед на 86-й, а Борха Иглесиас сравнял счет спас «Сельту» от поражения на 90+3-й минуте.

«Эспаньол»набрал 35 очков и занимает шестую строчку в чемпионате Испании. «Сельта» с 34 баллами идет на седьмой позиции.