Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, какой сейв в своей карьере он считает самым запоминающимся.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Это был финал Лига чемпионов УЕФА 2022 года против "Ливерпуля" — момент с ударом Садио Мане. Он сместился в центр, я сделал шаг влево, а затем резко перенёс вес тела вправо, чтобы отбить мяч. Это было крайне тяжело — я едва задел его, после чего он угодил в штангу», — цитирует футболиста Madrid Universal в социальной сети X.

Напомним, в той встрече «Реал» одолел соперника со счетом 1:0. Решающий гол на 59-й минуте забил Винисиус.