«Байер» примет «Санкт-Паули» в матче 22-го тура Бундеслиги. Событие состоится 14 февраля в Леверкузене. Начало в 17:30 мск.

«Байер» набрал 36 очков и занимает 6-е место. Леверкузенцы имеют возможность побороться за место в зоне Лиги чемпионов, но для этого им нужно побеждать.

В прошлом туре «Байер» выиграть не смог и довольствовался лишь ничьей 1:1 с гладбахской «Боруссией». «Санкт-Паули» — не тот соперник, который будет бороться за высокие места, однако недооценивать его опасно. Гости в последнем поединке обыграли «Штутгарт», показав что они вполне могут удивить соперника.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.99.

Котировки букмекеров: 1.54 на победу «Байера», 4.30 на ничью, 6.00 на победу «Санкт-Паули».

Прогноз ИИ: «Байер» одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байер» — «Санкт-Паули» смотрите на LiveCup. Run.

