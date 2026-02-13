Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне похвалил игру форварда Хулиана Альвареса в матче Кубка Испании против «Барселоны» (4:0).

Диего Симеоне globallookpress.com

«Факты говорят сами за себя. Передача Лукману была фантастической. Объем работы Альвареса в первом тайме — невероятный. Забивать голы — его призвание, и слава богу, что он вернулся к этому. Он так нуждался в этом мяче, и это, безусловно, поможет ему психологически», — цитирует Симеоне ESPN.

В нынешнем сезоне Альварес провел 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.