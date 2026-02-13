Известный российский игрок и тренер Сергей Кирьяков считает шансы московского «Спартака» включиться в борьбу за медали в этом сезоне не самыми высокими.

Сергей Кирьяков globallookpress.com

«Спартак» пока остаётся «Спартаком». Вряд ли будут претендовать на высокие места. Этот сезон они решили просто доиграть. Шансов на медали у них не очень много. «Спартак» делает акцент на лето и следующий сезон. Там уже будут трансферы. Пока надо присмотреться к тренеру и доехать до конца сезона«, — сказал Кирьяков "Чемпионату".

После первой части сезона "Спартак" с 29 очками идет шестым в таблице РПЛ и отстает от третьего места на 8 очков. В 19-м туре красно-белые в гостях сыграют с "Сочи".