Полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц опять травмирован и рискует пропустить принципиальную игру с «Тоттенхэмом», сообщает ESPN.

Кай Хаверц globallookpress.com

Дерби северного Лондона состоится 22 февраля. 26-летний Хаверц получил повреждение в игре против «Брентфорда» (1:1).

Большую часть сезона немецкий хавбек пропустил из-за травмы колена и только недавно вернулся на футбольное поле.

Всего в этом сезоне Хаверц сыграл 7 матчей, забил 2 гола и отдал 2 две результативные передачи. В составе «канониров» он выступает с 2023 года.