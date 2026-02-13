«Спартак» объявил о переходе защитника команды Егора Гузиева в песчанокопскую «Чайку» на правах аренды.

Егор Гузиев globallookpress.com

«20-летний центральный защитник будет выступать за клуб из Песчанокопского до конца июня 2026 года. Аренда не предусматривает права выкупа трансфера игрока.

Гузиев родом из Краснодара, обучался в академии "Чертаново", а в 2024 году стал игроком "Спартака-2". В прошлом сезоне Егор провел свой дебютный матч за основу красно-белых, после чего выступал на правах аренды за "Сатурн".

Желаем Егору успешно проявить себя в аренде! » — сообщает официальный сайт красно-белых.

В нынешнем сезоне Гузиев провел за «Спартак» 5 матчей во всех турнирах.