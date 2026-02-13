Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как сейчас развивается ситуация с новым контрактом полузащитника Бернарду Силвы.

Бернарду Силва globallookpress.com

«Будущее Бернарду Силвы? У меня нет понимания… Честно говоря, я сказал Силве: "Когда примешь решение, дай мне знать". Но лично у меня нет никакой информации», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

Контракт португальца заканчивается летом 2026 года. За «Барселону» он выступает с 2017-го. Всего за «Ман Сити» 31-летний Бернарду Силва провел 442 матча, забил 74 мяча и отдал 78 ассистов.

Ранее СМИ сообщали о том, что игрок хочет продолжить карьеру в «Барселоне».