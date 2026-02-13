Экс-форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Питер Крауч считает «Арсенал» главным претендентов на победу в Премьер-лиге.

Питер Крауч globallookpress.com

«Критика заключается в том, что у Микеля Артеты лучший состав в лиге, хорошая группа игроков, он работает на своем посту долгое время, но ему не везло с некоторыми топовыми командами в предыдущих сезонах.

Не думаю, что сейчас в лиге есть такие по-настоящему топовые соперники. "Манчестер Сити" — это не тот "Сити", что был раньше. "Ливерпуль" — нет. "Манчестер Юнайтед" — это не то, что было раньше. "Челси" — то же самое.

На верхних позициях таблицы ощущается нехватка качества. Планка была поднята очень высоко в последние несколько лет, и я думаю, что сейчас у "Арсенала" есть реальная возможность победить в лиге. Если им не удастся довести дело до конца, возникнет еще больше вопросов», — сказал Питер Крауч TNT Sports.

В 26-м туре АПЛ «Арсенал» не смог в гостях переиграть «Брентфорд» (1:1). После этого матч отрыв от «Ман Сити» сократился до 4 очков за 12 туров до конца чемпионата.