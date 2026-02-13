Испанский защитник Хуан Бернат стал игроком «Эйбара». О переходе 32-летнего футболиста клуб сообщил на своём официальном сайте.

Хуан Бернат globallookpress.com

Стороны подписали контракт до завершения текущего сезона с опцией продления ещё на один год.

Сообщается, что игрок уже прошёл медицинское обследование и должен усилить оборонительную линию команды благодаря большому опыту выступлений на высоком уровне европейского футбола.

За свою карьеру Бернат выступал за «Валенсию», «Баварию», «ПСЖ», «Бенфику», «Вильярреал» и «Хетафе». С лета 2025 года он находился в статусе свободного агента.