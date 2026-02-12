Российский полузащитник Арсен Захарян не примет участия в матче Ла Лиги против «Реала», как сообщили в пресс-службе клуба «Реал Сосьедад».

Арсен Захарян globallookpress.com

«Захарян сегодня начинает работать в общей группе. Ему нужно набрать игровые минуты и ритм. Он не будет готов к субботе, поэтому посмотрим, будет ли Арсен готов к игре против "Овьедо", — сказал пресс-атташе "Сосьедада" Йон Андер Мундуате.

Напомним, что Захарян восстанавливается после травмы берцовой кости. Последний раз он выходил на поле 13 января. Матч против "Реала" состоится в субботу, 14 февраля. Поединок с "Овьедо" запланирован на 21 февраля.