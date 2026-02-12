Лондонский «Тоттенхэм» хочет назначить на пост главного тренера Диего Симеоне, работающего с мадридским «Атлетико», сообщает Indykaila News.

Диего Симеоне globallookpress.com

Как сообщает источники, представители аргентинского специалиста сообщили, что он готов рассмотреть предложение о работе в стане «шпор», но не раньше окончания сезона, а сейчас сосредоточен на работе в Мадриде.

На днях «Тоттенхэм» уволил главного тренера Томаса Франка, возглавлявшего команду с начала этого сезона. Симеоне работает с «Атлетико» с 2011 года.

В настоящий момент «шпоры» идут 16-ми в таблице АПЛ с 29 очками. В очередном матче команда сразится дома с лидером чемпионата «Арсеналом».