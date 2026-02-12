Английский нападающий Рахим Стерлинг пополнил состав «Фейеноорда». Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Стало известно, что Стерлинг перешел в «Фейеноорд» на правах свободного агента. Срок нового соглашения пока неизвестен.

Ранее Стерлинг выступал за «Челси», с которым расторг контракт по обоюдному соглашению сторон в январе этого года. В нынешнем сезоне форвард не провел ни одного матча за «синих».

Англичанин также выступал за «Манчестер Сити», с которым 4 раза становился чемпионом страны.