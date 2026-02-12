Защитник Матеус Рейс прокомментировал свой переход в ЦСКА из португальского «Спортинга».

Матеус Рейс подписал контракт с ЦСКА t.me/pfccskamoscow

«Для меня большая честь перейти в ЦСКА, в клуб с такой богатой историей. Надеюсь написать здесь свою историю, выиграть множество титулов, помогать партнёрам как на поле, так и за его пределами.

Я поговорил с главным тренером, и он вселил в меня уверенность, что я могу принести пользу здесь. Надеюсь, это будет красивая история, и я сделаю болельщиков счастливыми. Вперёд, ЦСКА», — сказал Рейс в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, что защитник подписал контракт до лета 2029-го года с опцией продления ещё на один сезон.