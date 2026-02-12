Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах полузащитника Дмитрия Баринова в составе ЦСКА.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Баринов должен стать фундаментальной фигурой в центре поля ЦСКА. Это должен быть баланс между атакой и обороной. Пока Баринов еще не до конца вписался в состав ЦСКА, у него нет тотального взаимодействия с Матвеем Кисляком и Иваном Обляковым», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что Баринов летом перебрался в стан ЦСКА из «Локомотива», в составе которого провел всю карьеру.