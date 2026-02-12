Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопрос о выборе вратаря на матч 22-го тура французской Лиги 1 против «Ренна».

Луис Энрике globallookpress.com

«Я ценю возможность совершенствовать игру вместе с игроками, которых выбираю в состав. Это не план; мы должны продолжать делать то, что считаем лучшим для команды, как тренерский штаб. Это меняется в течение сезона из-за травм или моих решений.

Мы открыты для улучшения командной игры. Нет никакой иерархии или позиций — первый, второй или третий. Я всегда стремлюсь улучшить команду», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Матч между ПСЖ и «Ренном» состоится завтра, 13-го февраля в 21:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.