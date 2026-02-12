Футбольный клуб «Краснодар» назвал 30 миллионов евро запрашиваемой суммой за своего нападающего Джона Кордобу, который привлек внимание «Флуминенсе» и запросил информацию о его возможном трансфере. Об этом пишет Globo Esporte.

Джон Кордоба globallookpress.com

Бразильский клуб счел предложенную цену завышенной. Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года и в текущем сезоне провёл 24 матча, забив 12 голов и отдав 6 результативных передач.

Его контракт с «Краснодаром» действует до июня 2027 года и предусматривает возможность продления ещё на один сезон.