Московский клуб «Торпедо» официально сообщил о подписании полузащитника Николая Ищенко из «Чайки» на условиях аренды до конца текущего сезона. Информация о возможности выкупа игрока пока не разглашается.

Николай Ищенко Футбольный клуб «Торпедо»

В этом сезоне 21-летний Николай Ищенко сыграл 20 матчей за «Чайку» во всех турнирах. Он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

«Торпедо» находится на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги сезона 2025/2026, имея в активе 21 очко после 21 матча. Лидирует в таблице воронежский «Факел» с 48 очками.